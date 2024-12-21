Стало відомо, скільки цивільних вбила Росія від початку повномасштабного вторгнення - ООН

Організація Об’єднаних Націй з лютого 2022 року офіційно зафіксувала загибель більш як 12,3 тис. осіб в Україні внаслідок російської війни, а також понад 27,8 тис. поранених.

Такі цифри на засіданні Радбезу навела заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу, - пише Укрінформ.

"За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб",- заявила вона.

Накаміцу зазначила, що приблизно 42% втрат в Україні впродовж листопада стали наслідком застосування Росією зброї далекої дії, що є суттєво більшим показником, ніж у попередні місяці.

Крім того, заступниця генсека навела дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за цей рік. Відповідно до них, з 1 січня до 30 листопада від авіаційних бомб загинув 341 мирний житель, 1803 людини отримали поранення. Це, відповідно, втричі та вшестеро більше, ніж торік.

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Нагадаємо, в ООН раніше заявили про грубі порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини РФ в Україні. Зокрема, йдеться про 142 випадки страт українців.

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