Стало відомо, скільки країн розпочали розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Необхідно дивитися у кожному конкретному випадку, куди ці розслідування дійдуть.

Сім країн розпочали розслідування воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією в Україні.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі українських телеканалів, - пише Укрінформ.

Вона уточнила, що робить усе, аби країн, які розслідують злочини РФ, було якомога більше: «З перших днів війни у мене зустрічі, і онлайн, і очно - з тими, хто приїжджає на (українську – ред.) територію чи на кордон, з генеральними прокурорами».

Різні юрисдикції дають різні можливості, різні санкції покарання, у них всіх – різна швидкість процесів тощо.

«Навіть валідність доказів (різна. – Ред.): у деяких країнах достатньо скріну з Фейсбуку, у нашій - цього буде недостатньо, ми маємо ще зробити купу експертиз. Тому чим більше проваджень в інших юрисдикціях, тим більше в нас інших інструментів притягнення їх (загарбників – ред.) до відповідальності в інших країнах», - поінформувала Венедіктова.

Також необхідно дивитися у кожному конкретному випадку, куди ці розслідування дійдуть.

«Звичайно, по-перше, необхідно розуміти підставу, на якій вони почали провадження. Або це наші біженці, які там знаходяться, або вони знаходять інші легальні підстави для того, щоб почати розслідування. І це вже серйозна історія, як вони будуть рухатися, і до кого вони дійдуть», - уточнила генпрокурор.

«І для чого ще ми це робимо. Нам важливо зробити спільну слідчу групу. Спільні слідчі групи дають більше можливостей, більше потужностей і більшу збереженість справ. Тому, я думаю, наприкінці тижня у нас будуть якісь гарні новини з цього питання так само», - додала вона.

Нині в Україні на всіх пунктах пропуску на кордоні перебувають прокурори, які займаються виключно однією категорією справ – воєнними злочинами.

«Вони опитують, як я кажу, а по факту – це допити потерпілих осіб, які є біженцями, які перетинають кордон, щоб надати їм статус потерпілого. Це права цієї особи, і вона завжди може ознайомлюватися з ходом кримінальної справи», - заявила Венедіктова.

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