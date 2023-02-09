Стало відомо, скільки мешканців залишилося в тимчасово окупованому Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі залишаються від 50 до 60 тисяч мешканців.

Це третина від кількості населення до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Таку цифру озвучив міський голова Мелітополя Іван Федоров, - пише Укрінформ.

"Залишилось 50 - 60 тисяч мешканців, це приблизно третина від кількості, яка була до 24 лютого 2022 року", - зауважив він.

Зараз виїхати з міста можна через тимчасово окупований Крим.

Водночас Україна продовжує виплачувати зарплату, нараховувати пенсії та інші соціальні виплати мешканцям тимчасово окупованих територій.

Але немає можливості доставляти гуманітарну допомогу в захоплені росіянами міста, селища та села.

Ситуація в Мелітополі

За словами мера Івана Федорова, у Мелітополі російські загарбники готуються до вуличних боїв. Росіяни почали розставляти бетонні конуси посеред центральних вулиць та у житлових кварталах.

Росіяни також посилюють фільтраційні заходи. Від 15 грудня окупанти припинили випускати людей з окупації взагалі.

У Мелітополі внаслідок вибуху поранення зазнав експрацівник внутрішньої безпеки Нацполіції України, який пішов на співпрацю з російськими окупантами – йому відірвало ногу.

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