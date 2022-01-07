Стало відомо, скільки "миротворців" із Росії та інших країн ОДКБ відправлять до Казахстану — росЗМІ

Стало відомо, скільки "миротворців" із Росії та інших країн ОДКБ відправлять до Казахстану — росЗМІ

Якщо буде потрібно, то колективні "миротворчі сили" можуть бути посилені ще більше.

У складі "миротворців" ОДКБ буде приблизно 2,5 тисячі людей.

Про це повідомляють "РІА Новости" із посиланням на генсека організації.

За його словами, якщо буде потрібно, то колективні "миротворчі сили" можуть бути посилені ще більше.

"Розраховуємо, що сили організації в Казахстані ненадовго — кілька днів або тижнів", — цитують росЗМІ генсека ОДКБ Станіслава Зась.

При цьому він стверджує, що мотив організації — нібито "допомогти Казахстану". "Інші домисли — повна нісенітниця", — зауважив генсек.

Раніше повідомлялося, що "миротворці" будуть застосовувати зброю проти учасників протестів у Казахстані.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся по військову підтримку до партнерів країн ОДКБ для придушення масового протесту в країні.

6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ). Відомо, що Казахстан вже звикли "миротворці" з таких країн, як Росія, Білорусь, Таджикистан, Вірменія. Киргизстан, що входить до країн-членів, ОДКБ відмовився спрямовувати свої військові до Казахстану для "зачистки" мітингувальників.

Тим часом Генпрокуратура Казахстану за фактами організації та участі у масових заворушеннях почала відкривати кримінальні справи на мітингувальників. Учасникам акцій загрожує від 8 років ув'язнення до довічного терміну з позбавленням громадянства.

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