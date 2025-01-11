Стало відомо, скільки на рахунку Пентагону залишається коштів для підтримки України

Білий дім не витратив усієї суми з пакету підтримки України та передасть адміністрації Дональда Трампа майже $4 млрд, які можна буде використати за статтею президентських повноважень.

Про це заявила на пресбрифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Отже, сума буде трохи менша за $4 мільярдів доларів, що залишатимуться на статті (допомоги за президентськими повноваженнями – ред.), і які наступна адміністрація зможе використати для України»,- зазначила представниця Пентагону.

Таким чином вона відповіла на запитання журналістів щодо залишку на рахунках для нашої країни після виділення Сполученими Штатами останнього пакету військової допомоги цього тижня.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайні". За словами Остіна, боротьба України важлива для всіх союзників, тому що "війна Путіна – це виклик вільним людям у всьому світі".

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