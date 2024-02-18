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Стало відомо, скільки росіян затримали через вшанування пам'яті Навального

Стало відомо, скільки росіян затримали через вшанування пам'яті Навального

Росіяни приходять на акції пам'яті Навального / Фото: Associated Press

У Росії другий день поспіль тривають акції пам'яті опозиціонера.

У Росії силовики продовжують затримувати людей, що приходять на акції пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального. 

Про це пише портал «ОВД-Инфо».

Станом на 18.02.24 04:15, затримано вже понад 275 людей у 32 містах Росії. 

"У кожному відділі поліції може бути більше затриманих, аніж у опублікованих списках. Ми публікуємо лише імена тих людей, про яких нам достовірно відомо, і чиї імена ми можемо опублікувати", - пише портал. 

Зокрема, у Санкт-Петербургу - принаймні 130 затриманих, у Москві - ймовірно - 50 затриманих та у Ставрополі - щонайменше 19 затриманих. 

Як повідомлялося раніше, російський опозиціонер Олексій Навальний, який був засуджений до 19 років позбавлення волі, раптово помер у колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. 

Нагадаємо, у суботу, 17 лютого, адвокат та мати російського опозиціонера Олексія Навального, який напередодні раптово помер у колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, не знайшли тіло небіжчика у моргах міста Салехарда.

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