Стало відомо, скільки росіян затримали через вшанування пам'яті Навального

У Росії другий день поспіль тривають акції пам'яті опозиціонера.

У Росії силовики продовжують затримувати людей, що приходять на акції пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише портал «ОВД-Инфо».

Станом на 18.02.24 04:15, затримано вже понад 275 людей у 32 містах Росії.

"У кожному відділі поліції може бути більше затриманих, аніж у опублікованих списках. Ми публікуємо лише імена тих людей, про яких нам достовірно відомо, і чиї імена ми можемо опублікувати", - пише портал.

Зокрема, у Санкт-Петербургу - принаймні 130 затриманих, у Москві - ймовірно - 50 затриманих та у Ставрополі - щонайменше 19 затриманих.

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Як повідомлялося раніше, російський опозиціонер Олексій Навальний, який був засуджений до 19 років позбавлення волі, раптово помер у колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Нагадаємо, у суботу, 17 лютого, адвокат та мати російського опозиціонера Олексія Навального, який напередодні раптово помер у колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, не знайшли тіло небіжчика у моргах міста Салехарда.

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