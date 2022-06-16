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Стало відомо, скільки США надали гумдопомоги з початку війни з РФ

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Стало відомо, скільки США надали гумдопомоги з початку війни з РФ

Фото: УНІАН

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати Америки надали гуманітарної допомоги майже на 914 млн доларів.

Про це написала у сервісі мікроблогів Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк.

Йдеться про потреби українців та тих українських громадян, які виїхали до сусідніх держав.

«З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги майже на 914 мільйонів доларів для задоволення потреб людей в Україні та тих, хто виїхав до сусідніх країн. Ми продовжуємо підтримувати владу та народ України», - зауважила вона.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 15 червня оголосив про надання нової військової допомоги для України. Американський лідер зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ. 

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