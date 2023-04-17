Стало відомо, скільки Україна повернула полонених від початку повномасштабного вторгнення РФ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ГУР МОУ у співпраці з Офісом президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб.

Обмін та поводження з військовополоненими - це ще один доказ цивілізованості української держави навіть в умовах такої руйнівної війни.

Про це пише у повідомленні у соціальних мережах заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Україна з 24 лютого 2022 року вперше з початку війни, тобто з 2014, організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.

Вперше цей процес став повністю офіційним та відкритим наскільки дозволяє безпека.

Весною 2022 оперативно були прийняті всі необхідні закони, постанови, накази та запущений новий ефективний цивілізований державний механізм обміну та поводження з військовополоненими.

11 березня 2022 був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міноборони. Штаб координує діяльність понад десять державних інституцій, що беруть участь у процесах обміну та поводження з військовополоненими.

Створені умови для тримання військовополонених ворога з дотриманням всіх вимог Женевських конвенцій.

Врегульовано логістику військовополоненого ворога від моменту затримання до доставлення у табір. У цьому процесі беруть участь декілька силових відомств і ділянка відповідальності кожного закріплена нормативно.

Нагадаємо, що Україна у межах великоднього обміну полоненими повернула ще 130 людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

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