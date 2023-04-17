Стало відомо, скільки Україна повернула полонених від початку повномасштабного вторгнення РФ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ГУР МОУ у співпраці з Офісом президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб.
Обмін та поводження з військовополоненими - це ще один доказ цивілізованості української держави навіть в умовах такої руйнівної війни.
Про це пише у повідомленні у соціальних мережах заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Україна з 24 лютого 2022 року вперше з початку війни, тобто з 2014, організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.
- Вперше цей процес став повністю офіційним та відкритим наскільки дозволяє безпека.
- Весною 2022 оперативно були прийняті всі необхідні закони, постанови, накази та запущений новий ефективний цивілізований державний механізм обміну та поводження з військовополоненими.
- 11 березня 2022 був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міноборони. Штаб координує діяльність понад десять державних інституцій, що беруть участь у процесах обміну та поводження з військовополоненими.
- Створені умови для тримання військовополонених ворога з дотриманням всіх вимог Женевських конвенцій.
- Врегульовано логістику військовополоненого ворога від моменту затримання до доставлення у табір. У цьому процесі беруть участь декілька силових відомств і ділянка відповідальності кожного закріплена нормативно.
Нагадаємо, що Україна у межах великоднього обміну полоненими повернула ще 130 людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.
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