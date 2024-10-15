Стало відомо, скільки українців підтримують створення уряду національної єдності: опитування КМІС

Більшість українців вважає, що нічого не зміниться.

Підтримку ідеї створення уряду національної єдності висловлюють 50% українців, це передбачає об’єднання всіх патріотичних сил у парламенті та поза ним.

Про це йдеться у свіжому соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, у всіх регіонах України ситуація подібна: близько половини населення (46-53% залежно від регіону) позитивно ставляться до цієї ініціативи. Серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, і тих, хто йому не довіряє, також близько половини підтримують ідею уряду національної єдності.

Соціологи запитали українців, чи вважають вони, що щось зміниться після нещодавніх кадрових перестановок в уряді. Переважна більшість — 74% — вважають, що нічого не зміниться; 12% очікують покращення, а 6% — погіршення діяльності уряду. В усіх регіонах України більшість також вважає, що ситуація залишиться незмінною.

Серед тих, хто довіряє Зеленському, найбільше оптимістів (19%), проте 64% все ж вважають, що в діяльності уряду нічого не зміниться.

Опитування, проведене з 20 по 27 вересня 2024 року методом телефонних інтерв'ю, охопило 1001 повнолітнього респондента з усіх регіонів України, за винятком окупованих територій. Похибка не перевищувала 4,1%.

Нагадаємо, Уряд національної єдності — це ідея, що виникла в Україні, натхненна прикладом Ізраїлю, який створив таку коаліцію під час конфлікту з бойовиками ХАМАС. Ізраїльський уряд національної єдності об'єднує представників різних парламентських груп для формування широкої коаліції з метою об'єднання країни, залучення міжнародної підтримки та досягнення перемоги над противником.

Читайте також: