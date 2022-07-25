Стало відомо, скільки українців втратили житло через війну: що буде робити влада

Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у прямому ефірі Спільного телемарафону, - пише Укрінформ.

«Стосовно необхідності тимчасового житла, то майже 800 тисяч громадян України втратили житло. Модульним житлом, як і рештою будівництва займається Мінрегіон, у них є програми, відповідні гроші на це. Як ви знаєте є програми разом з польським урядом, іншими урядами є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо», - сказала Верещук.

Наприклад, на Чернігівщині коли люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Але цього забезпечити поки що не вдасться.

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«Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба вже казати. Те, що люди будуть переміщатися і опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів, робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити і де перезимувати – це теж факт», - зауважила віцепрем'єрка.

Ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід, що буде додатковим навантаженням до тих, які вже виїхали раніше.

Нагадаємо, в Україні розширили перелік громад, які окуповані та перебувають у зонах бойових дій (мапа).

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