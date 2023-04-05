Стало відомо, скільки Україні потрібно коштів на розмінування території

За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування буде коштувати 37,4 млрд доларів.

Лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це пише Урядовий портал.

«Закликаємо партнерів до активної взаємодії. Зокрема, перспективним є формат патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами. Адже гуманітарне розмінування сприятиме поверненню життя на деокуповані території. І дозволить реалізовувати інші проєкти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури», — підкреслив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр подякував усім, хто допомагає. Європейський Союз, США, Канада та Японія, за його словами, на сьогодні є лідерами в підтримці гуманітарного розмінування. Залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги, є попередні домовленості про ще 73 млн доларів.

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Нагадаємо, що очільник МВС Ігор Клименко заявив, що Україні бракує важкої техніки для розмінування територій.

За даними Sky News, близько 40% території країни забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні створять центр гуманітарного розмінування.

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