Стало відомо, скільки українських дітей вилучили соцслужби в Європі

Через відмінності у законодавстві, у європейських країнах трапляються випадки відібрання дитини у людей, з якими вона перебуває.

Станом на зараз таких випадків зафіксовано 240.

Про це заявила представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова в інтерв’ю Радіо Свобода

Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином соціальні служби можуть залучити поліцію і вилучити дитину із сім'ї.

«Тут – недопрацювання з боку України. Тому що ми мали повідомити людей, сказати: «Друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви маєте зробити ось такі процедури». Чи що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку. Офіс уповноваженого намагається слідкувати за цією історією, моніторити ситуацію, надавати правову допомогу жінкам або сім'ям, які опинилися в такій ситуації», - пояснила посадовиця.

«Ми працюємо зараз із міжнародними організаціями, щоб врегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали, дві речі – правову допомогу і переклад. Тому що далі, щоб вони могли представляти свої інтереси в суді, вони мають мати адвоката і перекладача», - додала вона.

Родичі (відібраних дітей – ред.) мають обов'язково звернутися до консульського відділу, їх поінформувати. Тому що саме консули здійснюють офіційне представництво України за кордоном.

«І також вони можуть звернутися до Офісу уповноваженого з прав людини, ми візьмемо це питання на контроль, будемо комунікувати з консулом, з міжнародними партнерами для врегулювання цієї ситуації», - резюмувала Ірина Суслова.

Нагадаємо, росіяни на окупованих українських землях відмовляються лікувати дітей, чиї батьки не мають російського паспорта або не підтримують Росію.

Читайте також: