Стало відомо, скільки заробляють прокурори у різних регіонах України

Зарплати прокурорів України залежать не лише від окладу, але й від премій, надбавок та інших факторів.

В Україні зарплати прокурорів варіюються від 59 до 145 тисяч гривень на місяць, залежно від посади та регіону.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Заробітки прокурорів в Україні варіюються залежно від займаної посади та регіону. Наприклад, начальник відділу окружної прокуратури Черкаської області Владислав Джуган задекларував річний дохід у 874 тисячі гривень, що становить в середньому 72,8 тисячі гривень на місяць. Натомість заступник прокурора Чернігівської області Ігор Юшин отримав набагато більше — 1 мільйон 743 тисячі гривень за рік, що дорівнює приблизно 145,3 тисячі гривень на місяць. Крім того, він щомісячно отримував 20,9 тисячі гривень пенсії.

В той час, як прокурори в невеликих містах можуть лише заздрити цим цифрам. Наприклад, прокурор Шепетівської окружної прокуратури Роман Яруш задекларував 718 тисяч гривень за минулий рік, що становить близько 59,8 тисячі гривень на місяць, а також отримав 12 тисяч гривень як підтримку від Кабінету Міністрів.

У Конотопі прокурор Микола Сергієнко щомісячно отримує 66,7 тисячі гривень, а його колега з Подільської прокуратури Микола Кононенко — 83,4 тисячі гривень на місяць.

Зарплата прокурорів залежить не тільки від основного окладу, але й від премій, надбавок, вислуги років та виконання адміністративних обов’язків. У Закарпатській обласній прокуратурі більшість керівників отримують понад 100 тисяч гривень щомісяця. Наприклад, прокурор Закарпатської області Анатолій Ковальчук заробляє 146,1 тисячі гривень на місяць, перший заступник прокурора Іван Косей — 134,3 тисячі гривень, а начальник одного з відділів Андрій Малинич — 108,4 тисячі гривень. Прокурор відділу Олександр Чулей отримує 80,5 тисячі гривень на місяць.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", за якими пропонувалося відмовитися від збільшення зарплат прокурорів.

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