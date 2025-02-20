Стало відомо, в яких українських містах можуть з'явитися бази європейських миротворців (карта)

Очікується, що миротворці розміщуватимуться далеко від нинішньої лінії фронту.

Європейські миротворці можуть бути розміщені в Полтаві, Кривому Розі та Дніпрі.

Про це повідомило видання The Telegraph.

"Згідно з англо-французьким планом, щонайменше 30 тис. військовослужбовців під керівництвом європейців будуть розміщені в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту. Замість того, щоб розміщувати набагато більші сили в охопленій війною країні, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включаючи літаки розвідки, спостереження і рекогносцировки, безпілотники і супутники, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається", — йдеться в повідомленні.

Карта можливого розміщення миротворців в Україні / Фото: The Telegraph

План також передбачає використання морських патрульних кораблів для моніторингу російських загроз у Чорному морі. Операція повинна забезпечити безпеку комерційних маршрутів та відновити авіапростір для цивільних рейсів.

Також передбачається введення "захисного механізму США" для стримування російської агресії, що включатиме американські винищувачі в Румунії та Польщі.

"Набагато більші багатонаціональні сухопутні сили також можуть базуватися на східних кордонах НАТО, щоб у разі потреби просунутися для захисту європейських військ в Україні", — йдеться в матеріалі.

Однак плани можуть стикнутися з опором Німеччини, Іспанії та Італії.

Нагадаємо, Стармер представить Трампу свій план щодо України.

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