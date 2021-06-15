Стало відомо, як довго говоритимуть Байден і Путін під час зустрічі у Женеві

Путін вийде до журналістів одразу після зустрічі з Байденом.
Зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним, яка відбудеться завтра у Женеві, триватиме до чотирьох-п'яти годин з урахуванням перерв.
Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
Пєсков уточнив, що йому невідомо, чи співпадуть пресконференції Путіна і Байдена за часом. Проте, за його словами, президент РФ зустрінеться з медійниками одразу за підсумками переговорів.
"Переговори розраховані на чотири-п'ять годин, з перервами і зміною форматів. Я не знаю, чи буде пресконференція пана Байдена, але я можу вам офіційно підтвердити, що пресконференція Володимира Путіна відбудеться за підсумками зустрічі", - сказав Пєсков.
Крім того, він заявив, що "американська сторона не захотіла проводити пресконференцію спільно" і наразі переговори щодо цього більше не ведуться.
"Щодо цього досягнута повна ясність: американська сторона не захотіла проводити пресконференцію спільно. І ми чули заяви президента Байдена про те, що він вважає за краще говорити в поодинці", - нагадав Пєсков.
Як відомо, перемовини Байдена із Путіним відбудуться у знаменитій віллі La Grange, збудованій в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.
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