Стало відомо, яка країна допомогла Україні і США досягнути домовленостей у Джидді

Кір Стармер називає досягнуті домовленості важливим проривом для миру в Україні.

За інформацією урядових джерел Сполученого Королівства, Велика Британія була "безпосередньо залучена" до переговорів між США та Україною щодо перемир’я з Росією.

Про це пише ВВС.

Повідомляється, що протягом останнього тижня європейські лідери, зокрема британський прем'єр Кір Стармер, активно працювали над відновленням довіри між США та Україною. Стармер назвав досягнуті домовленості важливим проривом, що є значущим кроком до миру в Україні.

Згідно з інформацією з британських джерел, радник прем'єр-міністра з національної безпеки Джонатан Пауелл разом із Майком Волцом, радником з національної безпеки США, а також представниками Франції та Німеччини, працював над створенням плану припинення бойових дій та визначенням наступних кроків для його втілення.

Під час візиту до Києва на вихідних Джонатан Пауелл обговорив з Володимиром Зеленським можливість припинення вогню та складав письмову пропозицію, що включала заходи для посилення довіри, зокрема обмін полоненими, повернення вивезених українських дітей та звільнення мирних жителів.

Пропозиція, погоджена Києвом та Вашингтоном, стала основою угоди, укладеної у Саудівській Аравії. Після переговорів у Джидді Кір висловив привітання українській та американській делегаціям з досягнутими результатами та підкреслив, що тепер важливо подвоїти зусилля для досягнення реального мирного договору для України.

Плануючи телефонну розмову в суботу з лідерами "коаліції бажаючих", Кір Стармер хоче обговорити миротворчі кроки для запобігання новим військовим діям з боку Росії. Як зазначає британське джерело, "м’яч на боці Росії", і все залежить від того, чи припинить Росія бойові дії для можливих серйозних мирних переговорів.

Раніше повідомлялося, що у РФ прокоментували можливі контакти з представниками США.

Ми раніше інформували, що Україна обговорюватиме з партнерами деталі припинення вогню.

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