Стало відомо, які країни ЄС насправді проти євроінтеграції України: результати опитування

Опитування шести країн-членів ЄС для членів Європейської ради з міжнародних відносин виявило схвальне ставлення щодо євроінтеграції України і негативне — щодо вступу Грузії та Туреччини.

Згідно з опитуванням, європейці загалом відкриті до ідеї приєднання України до ЄС, незважаючи на витрати та ризики, але в кращому випадку схвально ставляться до перспективного розширення блоку за участю Грузії та країн Західних Балкан.

Про це пише The Guardian.

Опитування шести країн-членів ЄС для членів Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) виявило значну підтримку кандидатів України та, меншою мірою, — Молдови та Чорногорії.

Найбільшу підтримку вступу України зафіксовано в Данії (50%) і Польщі (47%), а думки приблизно розділилися в Румунії (32% за, 29% проти), Німеччині (37% за, 39% проти) і Франції (29% за, 35% проти). В Австрії 52% були проти.

Однак 45% респондентів були стурбовані тим, що вступ України матиме негативний вплив на безпеку ЄС, проти — 25%, які вважають, що це посилить її, а 39% вважають, що вступ Києва негативно вплине на безпеку їхньої країни.

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Багато європейців не побачили економічної вигоди від українського членства. Тоді як 43% респондентів у Польщі та 37% у Румунії побачили позитивний вплив на економіку ЄС, 54% у Данії та 46% в Австрії передбачили витрати.

Були також побоювання щодо впливу розширення на політичну силу ЄС у світі. Найбільш оптимістичними щодо цього були Польща та Данія, де 43% та 35% громадян вважають, що вступ України матиме позитивний вплив.

Проте в Австрії (42%) та Німеччині (32%) найбільш поширеною була думка, що членство України зменшить політичну силу ЄС у світі, тоді як респонденти у Франції та Румунії розділилися порівну.

ECFR визначив чіткий розрив між "старими" та "новими" державами-членами ЄС щодо ширшого принципу розширення. Респонденти в Австрії (53%), Німеччині (50%) і Франції (44%) найбільше вважали, що ЄС не повинен приймати нових членів.

Навпаки, у Румунії (51%) та Польщі (48%) більшість вважають, що ЄС має прагнути розширення. Данія дещо вирізняється серед "старих" держав-членів, де лише 37% виступають проти будь-якого негайного розширення.

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Водночас опитування виявило сильну опозицію щодо можливості приєднання Туреччини до ЄС: 51% опитаних у шести країнах виступають проти цієї ідеї, і менше ніж кожен п’ятий респондент підтримує будь-який рух до членства Туреччини.

Європейці також висловилися прохолодно щодо Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово, Грузії, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії, які стали членами, з менш ніж 30% підтримкою спільного приєднання восьми країн.

Найм’якшою підтримкою вступу було Косово: 20% сказали, що воно повинно мати можливість приєднатися, а 37% сказали, що не слід, Албанія (24% за, 35% проти), Сербія (25% за, 35% проти) і Грузія ( 25% за, 31% проти).

Більш рівномірно розділилися думки щодо Північної Македонії (26% за, 27% проти) та Боснії і Герцеговини (28% за, 29% проти), в той час як Молдова (30% за, 28% проти) та Чорногорія (30% проти 25%) отримали підтримку щодо вступу до ЄС.

Нагадаємо, що минулого місяця Європейська комісія рекомендувала почати офіційні переговори про вступ України та Молдови. 27 глав урядів ЄС мають обговорити цю пропозицію на саміті в Брюсселі цього тижня, хоча прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що виступає проти початку переговорів з Києвом.

Відколи Росія розпочала війну проти України, розширення стало невідкладним пріоритетом ЄС. У листопаді комісія також підтримала переговори про вступ із Боснією та Герцеговиною – щойно Сараєво буде готове – і рекомендувала надати Грузії статус країни-кандидата.

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