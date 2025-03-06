Стало відомо, якими саме розвідданими США продовжують ділитися з Україною

Розвіддані США використовуються, серед іншого, для виявлення ракет і дронів, що допомагає їх збивати, а також інформувати населення за допомогою сигналів повітряної тривоги

США призупинили обмін тим, що вони називають "летальними" даними, зокрема даними для цілевказівки таких систем, як HIMARS.

Водночас, частина "оборонних" даних, що дозволяють українцям захищатися, за словами джерел, все ще триває. Про це три анонімні джерела в американській адміністрації розповіли телеканалу CBS, повідомляє BBC.

Зазначається, що розвіддані США використовуються, серед іншого, для виявлення ракет і дронів, що допомагає їх збивати, а також інформувати цивільне населення за допомогою сигналів повітряної тривоги.

За даними CBS, рішення призупинити обмін розвідданими ухвалив особисто президент США Дональд Трамп.

New York Times повідомляє низку подробиць про те, які дані Україна перестала отримувати від США, які в неї є альтернативні джерела даних і як довго це може тривати.

Повністю перестали надходити дані від Міністерства оборони США, повідомив газеті колишній глава українського Головного управління розвідки Валерій Кондратюк. За його словами, це переважно зображення, і їх втрата не критична, оскільки схожі зображення доступні з європейських супутників.

Стверджується, що в Україні є значна присутність ЦРУ. Частина офіцерів ЦРУ працює на українських військових базах і допомагає в підборі цілей. Вони мають доступ до даних ЦРУ і можуть ними ділитися з українцями.

Нагадаємо, видання The Economist оцінило наслідки припинення допомоги від США. З окрема, у статті йдеться про те, що через заморожування постачання ракет Patriot багато міст можуть зазнати серйозних руйнувань.

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