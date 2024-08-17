Стало відомо, який населений пункт Сили Оборони звільнили на Курщині

Йдеться про Курську область Росії
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує український аналітичний канал у повідомленні щодо ситуації на фронті.
"Сили Оборони звільнили Борки на Курщині", - йдеться у повідомленні.
"Ворог просунувся у Гродівці, Миколаївці та Північному", - додали аналітики.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це раніше ніхто не озвучував! Командир із ЗСУ — про наступ на Курщині!
Нагадаємо, командир ЗСУ розповів про створення буферної зони на Курщині. За його словами, це було необхідно, щоб убезпечити населення України від хаотичних та неконтрольованих ударів держави-агресорки.
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