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Стало відомо, який населений пункт Сили Оборони звільнили на Курщині

Стало відомо, який населений пункт Сили Оборони звільнили на Курщині

Українські військові продовжують рухатися вперед / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Йдеться про Курську область Росії

Мапу бойових дій оновлено. 

Про це інформує український аналітичний канал у повідомленні щодо ситуації на фронті. 

"Сили Оборони звільнили Борки на Курщині", - йдеться у повідомленні. 

"Ворог просунувся у Гродівці, Миколаївці та Північному", - додали аналітики. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це раніше ніхто не озвучував! Командир із ЗСУ — про наступ на Курщині!

Нагадаємо, командир ЗСУ розповів про створення буферної зони на Курщині. За його словами, це було необхідно, щоб убезпечити населення України від хаотичних та неконтрольованих ударів держави-агресорки. 

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