Стало відомо, який населений пункт Сили Оборони звільнили на Курщині

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує український аналітичний канал у повідомленні щодо ситуації на фронті.

"Сили Оборони звільнили Борки на Курщині", - йдеться у повідомленні.

"Ворог просунувся у Гродівці, Миколаївці та Північному", - додали аналітики.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це раніше ніхто не озвучував! Командир із ЗСУ — про наступ на Курщині!

Нагадаємо, командир ЗСУ розповів про створення буферної зони на Курщині. За його словами, це було необхідно, щоб убезпечити населення України від хаотичних та неконтрольованих ударів держави-агресорки.

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