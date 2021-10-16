Стало відомо, з ким в Україні зустрінеться очільник Пентагону

Стало відомо, з ким в Україні зустрінеться очільник Пентагону

Візит послужить можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної промисловості.

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час візиту в Україну в жовтні 2021 року зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та главою Міноборони Андрієм Тараном.

Про це повідомляється в заяві Пентагону.

В Україні Остін проведе зустріч з президентом і міністром оборони, щоб запевнити в незмінній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

"Візит також послужить можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної промисловості, необхідних для руху вперед її євроатлантичних прагнень, а також для регіональної співпраці між чорноморськими союзниками і партнерами", — йдеться в заяві.

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Остін також зустрінеться з прем'єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі і міністром оборони Джуаншер Бурчуладзе.

Глава Пентагону наступного тижня відвідає Європу, зокрема, Румунію і Бельгію. У Румунії він зустрінеться з президентом Клаусом Йоханніса і з міністром оборони Миколу Чьюке. Потім він відправиться на зустріч міністрів оборонних відомств країн НАТО в Брюссель.

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