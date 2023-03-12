Стало відомо, за яких умов монахи зможуть залишитись у Лаврі

Монахи зможуть після завершення державних перевірок залишитись у Київській лаврі, але - за певних умов.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, - пише Укрінформ.

"Ніхто не говорить про те, що життя монахів у лаврі припиниться після завершення ревізії. Але це привід для того, щоб монахи змогли визначитися з тим, яким чином вони можуть залишатися у лаврі", - зауважив він.

До того ж монахи знають про те, які варіанти продовження життя у лаврі у них є. Ткаченко підкреслив , що ніхто не вдаватиметься до насильницьких дій, якщо монахи відмовляться виконати умови та не захочуть покинути територію лаври, але влада діятиме у межах закону.

За словами очільника Мінкульту, лавра залишиться місцем проведення богослужіння та релігійних обрядів.

"Але одночасно ми повинні бути переконані в тому, що держава контролює збереження всі цінностей і поновлює та оживлює життя Верхньої та Нижньої лавр, яке, на жаль, протягом багатьох років було запущено", - резюмував він.

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Нагадаємо, що Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю. До 29 березня 2023 року священники Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно державі.

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