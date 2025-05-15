Путін, який сам запропонував переговори, на зустріч не прилетів / © Associated Press

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Росія тягне час і зовсім не налаштована на будь-які серйозні переговори та навіть домовленості, що довели дії Кремля 15 травня. Йдеться про переговори у Стамбулі.

Про це сказав військовий оглядач Богдан Мірошников.

«До Стамбула і під час Стамбула — один суцільний фарс. І після Стамбула він буде також», — зазначив експерт.

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Він наголосив, що, очевидно, РФ тягне час і зовсім не налаштована на будь-які серйозні перемовини чи навіть домовленості.

«Єдине, що може змусити ворога піти на перемовини — це або неспроможність наступати далі, або серйозне обрушення оборони, яке загрожує проблемами стратегічного характеру», — пояснив Мірошников.

Проте, за його словами, ні перше, ні друге навіть у середньостроковій перспективі не вбачається.

Він також попередив про масштабні наступи ворога.

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«Після літньо-осінньої кампанії ворог атакуватиме і взимку. І навесні. Як я вже раніше казав — їм чхати на втрати, на санкції та на економіку. Вони питимуть воду з калюжі, але не відмовляться від захоплення наших територій», — додав оглядач.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах з Росією в Стамбулі 16 травня 2025 року, адже російський диктатор Путін, який сам запропонував переговори, на зустріч не прилетів. А перемовини ініціював насамперед для того, щоб відтермінувати санкції Заходу.

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