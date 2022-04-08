Stand for Ukraine: Зеленський анонсував акцію на підтримку українців у Варшаві

За словами президента, в межах акції зберуть гроші на підтримку українських переселенців.
Президент Володимир Зеленський анонсував на 9 квітня у Варшаві масову акцію Stand for Ukraine на підтримку українців, зокрема переселенців.
Про це голова держави сказав у відеозверненні 9 квітня.
"Готуємось до завтрашньої масової акції у Варшаві, яка відбудеться в рамках ініціативи президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Stand for Ukraine. Це про підтримку для українців, для наших переселенців – усі кошти тільки для наших, усі кошти на підтримку українців. Слава Україні!" – розповів Зеленський.
Нагадаємо, 8 квітня Урсула фон дер Ляєн разом з головою євродипломатії Жозепом Боррелем побували в Україні, зокрема відвідали Бучу, де російські війська скоїли масові воєнні злочини.
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