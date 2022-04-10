StandUpForUkraine: Зеленський поспілкувався з Трюдо і подякував Канаді за фінансову підтримку

Канада виділила 1 млрд CAD фінансової допомоги та $500 млн додаткової оборонної підтримки,
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з очільником канадського уряду Джастіном Трюдо.
Про це глава української держави повідомив у сервісі мікроблогів Twitter.
Провів телефонну розмову з @JustinTrudeau. Подякував за підтримку ініціативи #StandUpForUkraine, за 1 млрд CAD фінансової допомоги та $500 млн додаткової оборонної підтримки. Разом сильніші!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2022
"Провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо. Подякував за підтримку ініціативи #StandUpForUkraine, за 1 млрд CAD фінансової допомоги та $500 млн додаткової оборонної підтримки. Разом сильніші", - написав Зеленський.
“Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних в Україні і залишаємося налаштовані притягнути російський режим до відповідальності. Ми продовжимо робити все можливе для підтримки народу України. Відповідальні за ці жахливі кричущі вчинки постануть перед правосуддям”, - зауважив раніше Трюдо.
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