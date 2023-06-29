"Становить значну небезпеку": антикорупціонери закликали не затверджувати переможця конкурсу на очільника АРМА

Комісія з відбору голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним чи іншим незаконним шляхом (АРМА), визначила переможця на посаду очільника.

Переможцем стала Олена Дума, ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це пише Liga.

Водночас антикорупційні організації вже закликали уряд не затверджувати її на посаді.

Але під час проведення рейтингового голосування Олена Дума набрала найбільшу кількість голосів членів комісії – шість (за неї проголосували Олена Яра, Іван Ліщина, Дмитро Остапенко, Сергій Вернидубов, Юрій Кіскін та Михайло Іваненко) та стала переможцем конкурсу.

Наприклад, Transparency International Ukraine заявила, що такий вибір "становить значну небезпеку" для подальшої роботи АРМА та антикорупційної екосистеми в цілому" і закликає Кабмін не призначати її на посаду.

Серед претензій до переможниці конкурсу - відсутність професійного досвіду, зокрема пов'язаного з кримінальною юстицією, політичну заангажованість, ймовірні ділові контакти з особами, які підозрюються у державній зраді та співпраці з Росією, зокрема колишнім головою Кримського управління СБУ Олегом Кулінічем.

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Також Дума у 2019 році брала участь у пресконференції з Семом Кісліним, фінансовим донором Рудольфа Джуліані, тобто "брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни та нинішнього президента США" Джо Байдена.

Тим часом 15 травня 2023 року стало відомо про затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва. Його підозрюють в отриманні 2,7 млн доларів хабаря від олігарха Жеваго.

Після скандалу пленум Верхового суду висловив недовіру Князєву та позбавив його статусу голови ВС.

Керівник САП особисто повідомив про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва.

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