"Стара пісня": у МЗС прокоментували слова Путіна про начебто "зовнішнє управління" Україною

Кулеба каже, що Путін мріє вирішувати питання України без її участі.

Президент Росії Володимир Путін мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Проте в Україні ніхто не вирішуватиме її долю, крім її громадян.

Про це заявив МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

"Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Володимира Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю, крім нас самих", - написав він.

Нагадаємо, 30 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що не відмовляється від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але йому треба зрозуміти, про що говорити. За словами Путіна, Зеленський "віддав Україну під зовнішнє управління" тому він не розуміє, чи є сенс з ним зустрічатися.

А в Офісі президента вважають, що своєю заявою Путін все ж не відкидає можливість двосторонніх переговорів, що свідчить про важливість для нього таких перемовин.

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