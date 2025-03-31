Стармер і Трамп провели телефонну розмову: обговорювали Україну

Дональд Трамп та Кір Стармер / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели телефонну розмову, подій час якої обговорили російську агресію проти України.

Про це йдеться у повідомленні на сайт уряду Великої Британії.

У повідомлені вказується, що сторони обговорили продуктивні переговори між своїми командами щодо угоди про економічне процвітання Великої Британії та США і домовилися продовжувати діалог.

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Також Трамп та Стармер обговорили питання російської агресії проти України. Премʼєр Британії розповів президенту США про продуктивні дискусії на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі, який відбувся 27 березня.

Крім того, сторони погодилися з тим, що необхідно продовжувати тиснути на російського диктатора Путіна, щоб змусити його припинити війну проти України.

"Лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна", - йдеться на сайті британського уряду.

Раніше повідомлялося, що Трамп натякає Путіну на санкції через затягування Москвою переговорів щодо припинення вогню в Україні.

Ми раніше інформували, що Європа намагається втримати важелі впливу, поки Трамп веде переговори з Кремлем.