Стармер на межі відставки: 40 депутатів вимагають звільнення, хто може його замінити

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер опинився в епіцентрі політичної кризи: близько 40 депутатів-лейбористів вимагають оголосити дату його відставки. Поки лідер партії готує вирішальну промову про зближення з ЄС, його потенційні наступники вже розпочали приховану боротьбу за владу.

Про це повідомляє The Guardian.

Стармер найближчої доби може опинитися в центрі серйозної боротьби за своє політичне майбутнє, тоді як можливі конкуренти всередині Лейбористської партії — від Веса Стрітінга до Анджели Рейнер — уже починають готуватися до потенційних перегонів за лідерство.

Прем’єр Британії планує 11 травня спробувати втримати свої позиції завдяки промові, у якій пообіцяє «взятися за великі виклики», що стоять перед державою у питаннях економіки, енергетики, оборони та відносин із Європою.

Втім, 10 травня становище Стармера помітно ускладнилося після того, як близько 40 депутатів-лейбористів закликали його назвати дату відставки. Серед них — багато союзників мера Великого Манчестера Енді Бернема, які прагнуть посилити тиск на очільника уряду та домогтися його відходу.

Хто може замінити Стармера?

Після невдалих результатів місцевих виборів, де партія втратила частину підтримки на користь Reform UK та Партії зелених, потенційні претенденти на посаду лідера почали діяти активніше.

«Вес не збирається кидати виклик Кіру, але він готується на випадок, якщо все розвалиться», — зазначив один із соратників Стрітінга.

За інформацією джерел, очільник МОЗ уже доніс свою позицію до Даунінг-стріт. При цьому він не хоче ставати першим, хто відкрито виступить проти прем’єра, хоча частина його прихильників закликає скористатися моментом після виступу Стармера та перейти в наступ.

Рейнер, яка раніше була віцепрем’єркою, презентувала власний план змін і наголосила, що Стармеру потрібно «відповісти на виклик часу». Її оточення запевняє, що остаточного рішення про участь у боротьбі за лідерство вона ще не ухвалила, однак готова до такого розвитку подій.

Крім того, Рейнер підтримала ідею повернення Бернема до парламенту. Якщо йому дозволять балотуватися до Палати громад, саме його вважатимуть основним кандидатом на заміну Стармеру. У разі ж, якщо повернення Бернема не відбудеться, серед представників лівого крила партії може початися боротьба за його підтримку.

Стармер ще має шанс повернути підтримку виборців

Коментуючи ситуацію від імені уряду, міністр у справах бізнесу Пітер Кайл заявив, що Стармер ще має шанс повернути підтримку виборців у регіонах, які партія втратила на користь Reform UK. Водночас, за його словами, для цього прем’єр повинен продемонструвати рішучість і сміливість у своєму зверненні.

«Я справді вірю, що це можливо. Я не кажу, що це легко, і не кажу, що це точно станеться. Я кажу, що це можливо. І це той момент, коли Кір почне демонструвати … що він готовий відповісти на виклик і на масштаб цього виклику. Але я також визнаю, що після виборів минулого тижня вікно можливостей звузилося … Тому він має окреслити напрямок і продемонструвати масштаб рішучості у своєму виступі», — розповів Кайл.

Він також зазначив, що після приходу до влади уряд «надто сильно зосередився на труднощах», через що в суспільстві посилилися песимістичні настрої. На думку міністра, це необхідно змінити, зокрема шляхом активізації відносин із Європою.

Частина депутатів, які закликають Стармера оголосити дату свого відходу, підтримують Бернема. Проте їхня стратегія може дати протилежний результат, адже швидкий старт боротьби за лідерство, найімовірніше, зіграє на руку Стрітінгу, Рейнер або іншим впливовим членам уряду, серед яких Ед Мілібенд.

На тлі напруженої ситуації всередині партії депутатка-лейбористка Кетрін Вест продовжує збирати підписи на підтримку так званого «технічного» кандидата у разі, якщо прем’єр не оголосить графік своєї відставки. Ідея полягає в тому, щоб стимулювати інших претендентів офіційно вступити в боротьбу.

Попри те, Вест не вважають серйозною претенденткою на лідерство, вона намагається заручитися підтримкою 80 депутатів-лейбористів, аби якнайшвидше запустити процедуру виборів нового очільника партії. Хоча прихильники Бернема) також прагнуть відставки Стармера, вони намагалися переконати Вест відмовитися від своєї ініціативи, оскільки це може позбавити Бернема часу на повернення до парламенту. Один із депутатів із табору Бернема визнав: «Все пішло не за планом. Це не мало працювати на користь Веса».

Інший парламентар охарактеризував дії Вест як хаотичні та «схожі на одного з тих коней, що безконтрольно мчать на Grand National».

Кайл також виступив проти можливого повернення Бернема до парламенту, наголосивши, що той обіцяв завершити свою каденцію на посаді мера.

«Я думаю, що такі обіцянки справді важливі», — заявив він.

Промова Стармера — чого очікувати

Стармер 11 травня спробує зупинити хвилю чуток про можливу втрату посади за допомогою промови, у якій пообіцяє визначити курс свого уряду через «повернення Британії до центру Європи».

«Щоб відповісти на виклики, які стоять перед нашою країною, поступових змін недостатньо. У питаннях економічного зростання, оборони, Європи, енергетики — нам потрібна масштабніша відповідь, ніж ми очікували 2024 року, тому що зараз — не звичайні часи», — скаже прем’єр.

Також він планує заявити: «Цей лейбористський уряд визначатиметься відновленням наших відносин і поверненням Британії до центру Європи. Щоб ми були сильнішими в економіці, торгівлі, обороні — у всьому».

Серед лейбористів мало хто вірить у здатність Стармера відновити авторитет

Міністерка освіти Бріджит Філліпсон напередодні стала на захист Стармера, заявивши, що його усунення було б помилкою, навіть попри те, що виборці завдали партії «серйозного удару» на виборах, а багато людей залишилися «глибоко розчарованими».

Однак серед депутатів-лейбористів небагато тих, хто вірить у здатність Стармера відновити свій авторитет. Одне з джерел у лавах уряду зазначило: «До Кіра ще залишається певна лояльність, але [кабінет] уже на межі терпіння».

Крім того, парламентарі незадоволені слабкою реакцією прем’єра на кризу, яка дедалі сильніше охоплює партію як із правого, так і з лівого політичного флангу.

На тлі загрози втрати влади Стармер дав інтерв’ю Observer, у якому заявив, що прагне залишатися прем’єром упродовж двох термінів або 10 років. Водночас він намагається оновити свою команду, повернувши колишнього прем’єр-міністра Гордона Брауна як радника з фінансових питань, а колишню заступницю лідера лейбористів Гаррієт Гарман — як радницю з питань жінок і дівчат.

«У нього шкіра носорога, і він не відчуває настроїв. Неможливо зрозуміти, як він може оговтатися після цього», — заявив один із депутатів, який підтримує повернення Бернема.

У партії також вважають, що боротьба за лідерство може розвиватися непередбачувано, і не виключають участі таких політиків, як Філліпсон, Іветт Купер, Шабана Махмуд чи Ал Карнс.

Лейбористи готуються до обговорення подальшого курсу уряду

Лейбористи вже готуються до масштабного обговорення подальшого курсу уряду. Цього тижня Labour Growth Group має намір представити Даунінг-стріт власний план «нової економічної угоди», який, серед іншого, передбачає підвищення податку на приріст капіталу для фінансування скорочення національного страхового внеску на 2%.

«Лейбористи все ще можуть перемогти 2029 року, але лише якщо ми перетворимо теплі слова про працюючих людей на радикальні й термінові дії. Виборці чітко хочуть знати, на чиєму ми боці і що готові змінювати. До цих ідей варто поставитися серйозно, адже вони безпосередньо звернені до людей, заради яких Лейбористська партія була обрана», — наголосив один із міністрів уряду.

Анджела Рейнер також представила пакет ініціатив для економічного оновлення країни — це її перший масштабний виступ після виборів.

«Те, що ми робимо, не працює, і це потрібно змінити. Можливо, це наш останній шанс», — заявила Рейнер.

Крім того, вона наголосила, що Стармер «повинен відповісти на виклик часу та запропонувати зміни, яких потребує наша країна», а також закликала визнати помилковим блокування повернення Бернема до парламенту.

Говорячи про майбутнє Лейбористської партії, Рейнер попередила, що партія ризикує «перетворитися на партію заможних людей», а скандал навколо Пітера Мендельсона, на її думку, продемонстрував «токсичну культуру кумівства».

Частина представників лівого крила закликає Еда Мілібенда висунути свою кандидатуру як альтернативу, вважаючи, що Рейнер не має достатньої підтримки серед виборців, а також через те, що податкове розслідування щодо неї з боку британської податкової служби досі не завершене.

До слова, у лютому повідомлялося, що Стармер ризикує посадою через скандал навколо зв’язків посла у США Пітера Мендельсона з засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном. Дипломат міг передавати злочинцю секретну інформацію під час кризи 2008 року. Прем’єр Британії визнав у парламенті, що знав про дружбу Мендельсона та Епштейна до призначення, що спровокувало бунт серед лейбористів. Експосол, який перебуває під слідством, вийшов із партії, а поліція заблокувала частину документів через розслідування шпигунства на користь Епштейна.

