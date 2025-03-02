Стармер намагався врятувати угоду між Україною та США: деталі від Bloomberg

Після сварки між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався переконати президентів США та України повернутися за стіл переговорів. Втім британські чиновники зазнали невдачі у спробі врятувати економічну угоду між державами, яка була близькою до підписання до катастрофічної пресконференції.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що команда Трампа відхилила прохання повернутися до переговорів, заявивши, що потрібен час, щоб "пристрасті охолонули". За словами одного європейського чиновника, адміністрація Трампа приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського для налагодження відносин.

Як вважають британські чиновники, вони можуть скористатися тим, що Трамп часто висловлює перевагу Британії перед Європейським Союзом, а також робочими відносинами між лідерами Великої Британії та США.

Стармер разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, додають у виданні, сподіваються підштовхнути велику відданість безпеці, щоб отримати місце за столом переговорів. Тепер їм треба подолати побоювання, що Трамп уже відмовився від української справи, а разом із нею і від Європи.

"Це буде вправа з обмеження збитків. Те, чого досягли європейці за останні кілька днів — Макрон, Стармер — так це те, що вони залучили європейців до розмови і змусили Трампа побачити, що Європа може зробити корисний внесок. Тепер ми швидше повернулися до вихідної точки, і є ризик, що Трамп за замовчуванням повернеться до прямої лінії з Путіним", — сказав колишній радник з національної безпеки Великобританії Пітер Рікеттс в інтерв'ю BBC Radio.

Позиція Стармера підкріплена широкою підтримкою України та підозрами щодо Росії у Великій Британії. Найджел Фарадж, лідер популістської правої партії Reform UK, заявив у суботу, що сварка в Білому домі "змусить Путіна відчути себе переможцем".

"Стармер і Макрон, котрий у понеділок сам тепло відвідав Овальний кабінет, шукають американську підтримку, щоб утримати Росію від нападу на запропоновані британсько-французькі миротворчі сили для підтримки будь-якого припинення вогню в Україні. Трамп утримався від підтримки, заявивши, що обговорювати миротворчість передчасно", — пишуть аналітики.

Британський прем'єр-міністр здобув деякі дипломатичні перемоги під час своєї поїздки, включаючи критику Трампа з приводу деяких його висловлювань про те, що український лідер є "диктатором": "Я це говорив? Не можу повірити, що я це сказав", — сказав Трамп, виступаючи перед журналістами разом із британським прем'єром.

"Цей дипломатичний успіх було зведено нанівець, проте представник Даунінг-стріт стверджує, що настрій залишився рішучим, і наполягає на тому, що команда Стармера не здасться", — завершили у виданні.

Нагадаємо, у ISW вважають, що припинення постачання американської військової та фінансової допомоги Україні наблизить Росію до перемоги.

Читайте також: