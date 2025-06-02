Стармер назвав Росію "постійною загрозою" і закликав НАТО бути напоготові

Кір Стармер / © Associated Press

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Велика Британія має бути "готовою до бойових дій", бо загрози зростають, а у світі посилюється нестабільність. Зокрема, через такі країни як Росія.

Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час спілкування із журналістами, повідомляє The Guardian.

З його слів, Лондон мусить посилити свій внесок у НАТО і впровадити інновації в "темпі воєнного часу". Стармера попросили прокоментувати попередження Берліна, що РФ може вторгнутися до країни-члена НАТО вже протягом наступних чотирьох років.

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На це британський прем’єр відповів, що він "дуже уважний до постійної загрози з боку Росії – як у контексті війни в Україні, так і ширших загроз". З його слів, “Росія вже загрожує нашому небу та нашим водам, кібератаки, тому це реальна загроза, з якою ми маємо справу”.

"Якщо ви хочете запобігти конфлікту, то найкращий спосіб зробити це - підготуватися до конфлікту", - заявив Стармер.

Зауважимо, реформа оборонної політики Великої Британії відбувається тоді, коли в Лондоні засумнівалися в готовності США гарантувати безпеку в Європі. Ще раніше британський уряд оголосив про план збільшити витрати на оборону до 2,5% валового внутрішнього продукту у 2027 році з приблизно 2,3%, який є нині.

Як повідомлялося, ексочільник ЦРУ Девід Петреус вважає, що якщо Росія здобуде перемогу в Україні, то “фюрер” Володимир Путін може спробувати вторгнутися до країни НАТО. Ймовірно, його метою буде Балтія.

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Нагадаємо, раніше колишній радник американського президента Дональда Трампа Джон Болтон назвав умови, за яких Росія нападе на НАТО - хоч зараз Москва не має достатньої військової сили для цього. Втім, Кремлеві надзвичайно потрібен Сувальський коридор, який дав би сухопутний доступ до Калінінградської області - як це було за часів СРСР.

Дата публікації 13:49, 02.06.25 Кількість переглядів 25 У Вільнюсі збираються лідери європейських країн і генсек НАТО! Що сталося?