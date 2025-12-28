- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 816
- Час на прочитання
- 2 хв
Стармер не приєднався до дзвінка з Зеленським, Макроном, Шольцом і Туском: в чому причина
У вирішальній телефонній розмові Зеленського з європейськими лідерами в суботу ввечері Британію представляв не прем’єр-міністр, а його радник з національної безпеки.
Напередодні доленосної зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго Володимир Зеленський провів координаційну нараду з ключовими європейськими партнерами. Однак прем’єр-міністр Великої Британії був відсутній.
Як повідомляє The Telegraph, причиною став «тиск розкладу» прем’єр-міністра.
Хто був на зв’язку
Український президент спілкувався з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі в суботу ввечері.
До розмови долучилися:
президент Франції Еммануель Макрон;
прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск;
генсек НАТО Марк Рютте.
Велику Британію замість прем’єра представляв радник з національної безпеки Джонатан Пауелл.
Позиція Лондона
На Даунінг-стріт наголосили, що Кір Стармер не планував брати участь у цій зустрічі, а Пауелл регулярно приєднується до подібних дзвінків.
Джерела видання підкреслили, що британський прем’єр перебуває в «постійній дипломатії» щодо закінчення війни: він регулярно спілкується із Зеленським, а в п’ятницю мав розмову з лідерами групи E3 (Франція, Німеччина, Італія).
Після наради з європейцями Зеленський написав у соцмережі X, що світ має достатньо сили, щоб гарантувати мир, а сильні позиції необхідні, щоб не дати Путіну ухилитися від справедливого завершення війни.
Нагадаємо, перед дзвінком Зеленський зробив зупинку в Канаді, де зустрівся з прем’єр-міністром країни Марком Карні. Карні підтвердив надання Україні чергового пакету допомоги на суму 2,5 млрд доларів.