Стармер не приєднався до дзвінка з Зеленським, Макроном, Шольцом і Туском: в чому причина

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Напередодні доленосної зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго Володимир Зеленський провів координаційну нараду з ключовими європейськими партнерами. Однак прем’єр-міністр Великої Британії був відсутній.

Як повідомляє The Telegraph, причиною став «тиск розкладу» прем’єр-міністра.

Хто був на зв’язку

Український президент спілкувався з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі в суботу ввечері.

До розмови долучилися:

президент Франції Еммануель Макрон;

прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск;

генсек НАТО Марк Рютте.

Велику Британію замість прем’єра представляв радник з національної безпеки Джонатан Пауелл.

Позиція Лондона

На Даунінг-стріт наголосили, що Кір Стармер не планував брати участь у цій зустрічі, а Пауелл регулярно приєднується до подібних дзвінків.

Джерела видання підкреслили, що британський прем’єр перебуває в «постійній дипломатії» щодо закінчення війни: він регулярно спілкується із Зеленським, а в п’ятницю мав розмову з лідерами групи E3 (Франція, Німеччина, Італія).

Після наради з європейцями Зеленський написав у соцмережі X, що світ має достатньо сили, щоб гарантувати мир, а сильні позиції необхідні, щоб не дати Путіну ухилитися від справедливого завершення війни.

Нагадаємо, перед дзвінком Зеленський зробив зупинку в Канаді, де зустрівся з прем’єр-міністром країни Марком Карні. Карні підтвердив надання Україні чергового пакету допомоги на суму 2,5 млрд доларів.