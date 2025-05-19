Стармер обговорив війну в Україні з союзниками: поспілкувалися про санкції проти РФ

Трамп, Стармер, Макрон / © ТСН.ua

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів серію телефонних розмов із лідерами провідних західних країн. Головною темою обговорення стала війна в Україні та координація підтримки Києва.

Про це пише Reuters.

Як повідомляє Даунінг-стріт, Стармер поспілкувався з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

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«Прем’єр-міністр підтвердив непохитну підтримку Великої Британії Україні у боротьбі проти російської агресії», — йдеться у повідомленні уряду.

Вони також обговорили застосування санкцій, у випадоку, якщо РФ не зможе долучитися до припинення вогню і мирних переговорів.

Нагадаємо, лейборист Кір Стармер став прем’єр-міністром після переконливої перемоги своєї партії на парламентських виборах, які завершили багаторічне правління консерваторів. Його уряд пообіцяв зберегти тверду позицію щодо підтримки України.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Росія є єдиною країною, яка є перешкодою для встановлення миру в Україні.

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Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що країна запроваджує проти держави-агресорки Росії найбільший пакет санкцій за всю історію їхнього застосування.