Стармер окреслив роль Росії у майбутній мирній угоді

Мирна угода щодо України повинна включати Росію, але у Москві не можуть диктувати умови гарантій безпеки, які будуть у ній закладені.

Про це заявив на пресконференції після саміту лідерів європейських країн у Лондоні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

“Не можна діяти так, ніби Росія диктує умови безпеки ще до угоди. Інакше прогресу не буде взагалі”, - сказав він.

За словами Стармера, будь-які домовленості повинні містити надійні гарантії, які унеможливлять нову війну в майбутньому.

“Якщо угоду укладуть, її треба захищати. Бо раніше ми бачили припинення бойових дій без підтримки. І Росія легко це порушувала. Саме цього треба уникнути зараз”, - наголосив британський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, британський прем'єр також заявив, що Лондон відправить миротворців до України, аби забезпечити гарантування мирної угоди з РФ.

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