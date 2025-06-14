Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив підтримку прагненням президента США Дональда Трампа досягти миру між Україною та Росією. Однак Путін, на його думку, намагається затягнути процес.

Про це очільник уряду Британії розповів в інтерв’ю агентству Bloomberg.

«Президент Трамп хоче покласти край конфлікту. Я в цьому не сумніваюся. Ми наближаємося, я сподіваюся, до якогось припинення вогню, до якоїсь угоди. Президент Зеленський абсолютно ясно дав зрозуміти, що він хоче безумовного припинення вогню. Путін, на мою думку, тягне час, тому я думаю, що нам разом з іншими важливо сказати, що будуть наслідки, якщо Росія не піде на безумовне припинення вогню», — зазначив Стармер.

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Прем’єр також заявив, що впевнений у тому, що США введуть санкції проти РФ

«Шлях до миру рідко буває прямим, але я вірю, що саме цього хоче президент Трамп. Це саме те, чого хочуть українці. Це війна, яку веде проти них агресор, яким є Росія, і тому ми робимо все можливе, щоб домогтися цього результату», — додав Стармер та зазначив, що йдеться саме про «міцний мир».

Щодо можливої участі британських військових у коаліції охочих, Стармер наголосив, що ключовою умовою для цього буде повітряне прикриття з боку Сполучених Штатів.

«Президент Трамп чітко заявив, що він нас підтримає, і я завжди ясно давав зрозуміти, що в цьому повинні брати участь США. Але з іншого боку, я дійсно вважаю, що Європа повинна активізуватися. І саме тому ми разом із президентом Макроном очолили коаліцію охочих, яка рухатиметься в темпі тих, хто хоче просуватися далі, а не в темпі тих, хто найобережніший», — додав очільник уряду.

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Нагадаємо, нещодавно Стармер оголосив про масштабну реформу Збройних сил, спрямовану на переведення армії в режим «готовності до війни» через зростання загроз і глобальну нестабільність. Водночас колишня радниця Трампа заявила, що Росія вже воює з Британією.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вдалося зупинити агресію президента РФ Володимира Путіна на полі бою, але дипломатичним шляхом зупинити господаря Кремля може тільки президент США Дональд Трамп.