Стармер пообіцяв більше чітких переговорів щодо забезпечення режиму припинення вогню в Україні.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер обіцяє більше чітких переговорів щодо забезпечення режиму припинення вогню в Україні.

Про це пише Politico.

"Європа повинна "активізуватись", щоб зустріти виклик "іншої глави історії", — сказав Кір Стармер союзникам.

Представники того, що прем’єр-міністр Сполученого Королівства назвав "коаліцією охочих", знову зустрінуться в штаб-квартирі Нортвуд, де цього четверга військові радники провели початкові переговори про те, як мобілізуватись у разі припинення вогню в Україні.

Представник Даунінг-стріт сказав, що зустріч цього тижня "ще більше підкреслила важливість того, щоб коаліція мала необхідні плани на будь-який випадок".

Він повторив партнерам свою віру в те, що російський президент Володимир Путін прагне перешкоджати і відкладати пропозиції про припинення вогню.

Велика Британія разом із Францією була в авангарді зусиль із забезпечення миротворчих гарантій у разі будь-якого перемир’я в Україні, навіть якщо США відмовляються давати будь-які обіцянки підтримати європейські війська.

Раніше речник прем’єр-міністра применшив повідомлення про те, що Сполучене Королівство, яке пообіцяло залучити Україну в разі потреби, змінює своє мислення, щоб надавати більший пріоритет розгортанню повітряних і морських сил для підтримки припинення вогню. "Очевидно, що для підтримки будь-якого розгортання на морі, на суші чи в повітрі будуть потрібні тисячі військовослужбовців", – сказав він.

Нагадаємо, на віртуальному саміті "коаліції охочих" було досягнуто домовленості прискорити практичну роботу для підтримки потенційної мирної угоди. Британський прем’єр Кір Стармер заявив, що російський президент Володимир Путін "рано чи пізно" буде змушений сісти за стіл переговорів.

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