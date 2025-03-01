Стармер пообіцяв відіграти роль у пошуку шляху до міцного миру в Україні

Британський високопосадовець очікує на українського лідера у Лондоні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зберігає непохитну підтримку України опісля палкої дискусії українського президента Володимира Зеленського та американського президента Дональда Трампа.

Про це інформує Reuters.

Зокрема, його речник заявив, що "Стармер зберігає свою непохитну підтримку України та відіграє свою роль у пошуку шляху до міцного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України".

Додамо, що Стармер уже провів розмови із Зеленським і з Трампом після інциденту в Овальному залі Білого дому.

Нагадаємо, що Зеленський має намір відвідати Лондон після візиту до Сполучених Штатів Америки.

Додамо, що раніше повідомлялося, що представники 18 європейських держав зберуться в Лондоні обговорити, зокрема, мирну угоду для України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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