Прем'єр Британії попередив, за яких умов Путін може порушити мирну угоду

Стармер додав, що Путін "проходить перевірку", а його опір гарантіям безпеки "лише зміцнює впевненість", що диктатор її порушить.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав союзників посилити тиск на Росію й надати гарантії безпеки України.

Про це повідомляє The Guardian.

Стармер заявив, що його "не зовсім здивувало" очевидне відхилення Росією пропозиції про припинення вогню під проводом США. Тому британський прем'єр закликав союзників докласти більше зусиль, щоб тиснути на Москву та запропонувати Україні гарантії безпеки, щоб захистити її від "ледь прихованих" амбіцій Путіна.

"Мене не зовсім дивує, що Росія займає таку позицію. Вони досить чітко дали це зрозуміти», – сказав британський прем’єр.

На думку Стармера, на переговорах у Джидді був досягнутий прогрес. Прем’єр Сполученого Королівства розповів, що сподівався, що далі "м’яч буде перекинутий на російський майданчик", де на Москву чинитимуть тиск.

"Тепер це сталося. Це добре, тому що Росія є агресором. Ми знаємо, що Путін має амбіції, які ледь замасковані", – сказав він, нагадавши, що Росія у минулому не дотримувалася укладених угод і домовленостей.

"Це має бути мир, у якому угода захищається, тому що у нас була угода раніше, і вона не була дотримана, тому що Росія просто порушила її", – нагадує британський прем'єр.

Стармер додав, що Путін "проходить перевірку", а його опір гарантіям безпеки "лише зміцнює впевненість" у тому, що якщо угода не буде підкріплена гарантіями безпеки, він зрештою її порушить.

"Якщо ви не маєте наміру порушувати угоду, у вас не буде надто багато проблем із гарантіями. І ми знаємо, що в минулому він порушував угоду. Тож його реакція зміцнює моє глибоке переконання, що якщо угода не буде захищена гарантіями безпеки, він порушить її з часом", – переконаний британський прем'єр.

Нагадаємо, що диктатор Путін нарешті відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів. Путін сказав, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, "але є нюанси".

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