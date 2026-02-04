Стармер поспілкувався з Трампом: чи говорили про Україну

Стармер і Трамп / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони торкнулися ситуації в Україні та останніх атак Росії.

Про це повідомляє британський уряд.

У Даунінг-стріт зазначили, що йшлося, зокрема, про обстріли української критичної інфраструктури. Стармер наголосив, що атаки на енергетичні об’єкти в період, коли температура опускається нижче -20 градусів, мають особливо жорстокий характер.

Реклама

Окрім теми України, лідери обговорили питання оборонної співпраці. Зокрема, йшлося про стратегічну військову базу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, яку спільно використовують Велика Британія та США.

Співрозмовники підтвердили стратегічне значення цього об’єкта та домовилися координувати дії щодо його подальшої роботи.

Нагадаємо, що раніше Трамп ошелешив заявою про енергетичне перемир'я. Мовляв, Путін дотримав свого слова.

Йдеться про альтернативну реальність Дональда Трампа: президент США заявив про 7 днів тиші, яких Україна не бачила.