Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Стармер поспілкувався з Трампом: чи говорили про Україну

Прем’єр Британії Кір Стармер обговорив із президентом США Дональдом Трампом російські атаки на українську енергосистему на тлі різкого похолодання.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Стармер і Трамп

Стармер і Трамп / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони торкнулися ситуації в Україні та останніх атак Росії.

Про це повідомляє британський уряд.

У Даунінг-стріт зазначили, що йшлося, зокрема, про обстріли української критичної інфраструктури. Стармер наголосив, що атаки на енергетичні об’єкти в період, коли температура опускається нижче -20 градусів, мають особливо жорстокий характер.

Окрім теми України, лідери обговорили питання оборонної співпраці. Зокрема, йшлося про стратегічну військову базу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, яку спільно використовують Велика Британія та США.

Співрозмовники підтвердили стратегічне значення цього об’єкта та домовилися координувати дії щодо його подальшої роботи.

Нагадаємо, що раніше Трамп ошелешив заявою про енергетичне перемир'я. Мовляв, Путін дотримав свого слова.

Йдеться про альтернативну реальність Дональда Трампа: президент США заявив про 7 днів тиші, яких Україна не бачила.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

