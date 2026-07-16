Стармер прибув до Києва з фінальним візитом і дав обіцянку Україні

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер 16 липня здійснює свій фінальний візит до України перед відставкою. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським політик збирається підтвердити непохитність Лондона у питанні допомоги Києву.

Про це пише The Telegraph.

Зустріч Стармера з Зеленським запланована на сьогодні, 16 липня. Візит відбудеться лише за чотири дні до того, як лідер Лейбористської партії офіційно залишить резиденцію британського прем’єра. Після цього посаду очільника уряду обійме Енді Бернем. За два роки перебування при владі Стармер послідовно підтримував Україну на міжнародній арені та встановив тісні дружні стосунки з Зеленським.

Реклама

Стармер запевнив, що підтримка України продовжиться

Напередодні поїздки, під час останнього засідання британської Палати громад, Стармеру висловили подяку за його лідерство у підтримці Києва від перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Перед візитом британський прем’єр виступив із рішучою заявою про необхідність подальшої консолідації демократичних країн.

«Як ми показали на самітах G7 та НАТО останніми тижнями, Велика Британія та її союзники абсолютно єдині проти російської агресії», — наголосив Стармер.

Він заявив, що пишається внеском Британії у спільну боротьбу, і запевнив: непохитна підтримка України продовжиться, адже від цього залежить безпека всієї Європи. Політик також відзначив стійкість українців, які не дозволяють Кремлю залякати себе. За словами британського прем’єра, після приходу до влади він чітко розумів, що завдання Лондона полягає не лише в допомозі Україні тут і зараз, а й у створенні міцної основи для її довгострокової безпеки.

Яким було прем’єрство Стармера?

Водночас видання нагадало, що прем’єрство Стармера супроводжувалося значними внутрішніми проблемами. Зокрема, інфляція в Британії сягнула пікового рівня у 11%. Ця ситуація стала одним із наслідків політики попереднього консервативного уряду після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Реклама

Глава уряду також неодноразово стикався з критикою через, як вважали опоненти, недостатні темпи посилення національної оборони. Це відбувалося попри заяви уряду про рекордне від часів Холодної війни збільшення видатків на військовий сектор.

Минулого місяця через розбіжності з урядом у відставку подав міністр оборони Британії Джон Гілі. Він не погодився з відмовою гарантувати збільшення оборонних витрат до 3% ВВП до 2030 року — рівня, який розглядався як необхідний для ефективної протидії російській загрозі. Крім того, Стармер досі не визначив чітких термінів досягнення цільового показника НАТО щодо збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП до 2035 року.

Нагадаємо, ймовірний наступний прем’єр Бернем запевнив, що Велика Британія не змінить курс і продовжить підтримувати Україну, оскільки це питання невіддільне від британської та євроатлантичної безпеки. Він планує дотримуватися попередньої політики щодо збільшення оборонних витрат, посилення ролі в НАТО та розвитку коаліцій підтримки України, наголошуючи на важливості співпраці з європейськими союзниками та США на тлі зростання глобальних загроз.

Новини партнерів