Світові лідери відреагували на переговори у Стамбулі: що сказали

Світові лідери відреагували на переговори у Стамбулі / © ТСН.ua

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У Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій. Під час переговорів Москва висунула низку умов, які були неприйнятні не лише для України, а й для Європи та США.

Реакція світових лідерів не забарилася: вони розкритикували росіян і закликали до підтримки України.

ТСН.ua зібрав заяви політиків.

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Переговори показали, що росіяни не виявили доброї волі у Стамбулі, заявив прем’єр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.

«Російська сторона не мала наміру вести переговори у присутності американської сторони. Російська сторона висунула умови, які були неприйнятні не лише для України, а й для всіх нас», — зазначив голова польського уряду.

Також Туск наголосив, що політики продовжуватимуть працювати над миром в Україні. Він додав, що головним завданням буде збереження єдності Європи та Америки з цього питання.

«Ми не приховуємо, що російську позицію навряд чи можна назвати конструктивною в будь-якому сенсі. Ймовірно, попереду у нас ще дуже важкі дні», — зазначив польський прем’єр.

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Своєю чергою британський прем’єр Кір Стармер у соцмережі Х заявив, що очільник Кремля Путін має заплатити «ціну за уникнення миру».

«Люди в Україні та в усьому світі заплатили ціну за агресію Путіна, тепер він має заплатити ціну за уникнення миру. Я не прийму, щоб Росія згодом порушила питання припинення вогню», — написав британський прем’єр.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон назвав позицію Росії «неприйнятною», пише The Telegraph.

«Неприйнятно, що Росія і президент Путін вдруге не відреагували на вимоги американців, які підтримали Україна та європейці», — заявив Макрон.

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що забезпечення тривалого миру в Україні вимагає двох ключових умов: припинення бойових дій і надання Україні чітких гарантій безпеки, передає ANSA.

За словами прем’єрки, за останні години стало відомо, «хто насправді готовий зробити важливі кроки на користь миру, а хто ні».

Мелоні наголосила, що потрібно наполягати на безумовному припиненні вогню, і заради серйозної мирної угоди, яка гарантує безпеку Києва, ми не повинні здаватися.

«Ми повинні рішуче наполягати на досягненні безумовного припинення вогню та миру, війна має закінчитися», — сказала Мелоні.

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Переговори у Стамбулі: що відомо

У Стамбулі 16 травня відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Згодом відбулися перші прямі перемовини за три роки війни між українською та російською делегаціями.

Росіяни на перемовинах погрожували Україні та висували ультиматуми.

Згодом міністр оборони Рустем Умєров розповів, що на зустрічі йшлося про обмін полоненими та припинення вогню.

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