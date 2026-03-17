Стармер сказав Зеленському, чого не можна допустити через війну в Ірані

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наголосив, що Сполучене Королівство не дозволить, аби військовий конфлікт в Ірані відвернув увагу світової спільноти від необхідності підтримувати українців.

Про це пише британське видання The Guardian.

Увага залишається на Україні

У своїх вступних ремарках на камеру, ще до початку закритої частини переговорів, очільник британського уряду чітко розставив пріоритети. Він запевнив українського лідера, що рішучість Лондона щодо допомоги є абсолютно непохитною.

«Я вважаю дійсно важливим чітко заявити, що увага має залишатися на Україні. Очевидно, що в Ірані, на Близькому Сході, триває конфлікт, але ми не можемо втрачати фокус на тому, що відбувається в Україні, і на необхідності нашої підтримки», — підкреслив Стармер.

Росія не повинна нажитися на кризі

Окрему увагу британський прем’єр приділив спробам Москви використати близькосхідну кризу на свою користь. Журналісти зазначають, що війна в Ірані вже спровокувала значне зростання світових цін на нафту і призвела до того, що США частково зняли певні санкції з Російської Федерації.

Стармер був категоричним: світ не повинен допустити, щоб очільник Кремля отримав вигоду з цієї складної глобальної ситуації.

«Путін не може бути тим, хто виграє від конфлікту в Ірані, чи то через ціни на нафту, чи то через скасування санкцій», — резюмував політик.

Нагадаємо, західна преса застерігає, що Україна відходить на задній план, а війна в Перській затоці допомагає Путіну. Зокрема Росію вже посилюють зростання цін на нафту та дефіцит зброї.