Стармер тисне на Байдена заради 20 млрд для Києва і дозволу на удари по РФ — Telegraph

Очільник британського уряду Кір Стармер наполягає на особистій зустрічі з лвдером США Джо Байденом під час саміту G20 в Бразилії наступного тижня. Британський прем'єр хоче встигнути отримати підтримку для України до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США.

Про це повідомляє The Telegraph.

Тему розширення можливостей використання Storm Shadow Стармер уже обговорював із президентом Франції Еммануелем Макроном під час переговорів у Парижі. Лідери провели 20-хвилинну розмову віч-на-віч без помічників, що свідчить про делікатність питання.

Наразі Україна може використовувати британсько-французькі ракети Storm Shadow лише для ударів по російському кордону, але не вглиб території РФ. Системи наведення цих ракет частково використовують американські технології, тому потрібен дозвіл США.

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Щодо фінансової допомоги, то йдеться про частину пакету у 50 мільярдів доларів, який країни G7 погодили для України ще в червні. США пообіцяли надати 20 мільярдів, але досі цього не зробили.

На підтримку розширення можливостей використання Storm Shadow виступив і головний маршал британської авіації Річард Найтон. Він наголосив, що "альтернатива перемозі України немислима" і буде "зеленим світлом для агресорів усюди".

У європейських столицях занепокоєні тим, що після повернення до Білого дому 20 січня Трамп може змусити Україну відмовитися від окупованих територій заради мирної угоди. Він уже пообіцяв припинити конфлікт у "перший день" свого президентства.

Очікується, що британський міністр закордонних справ Девід Леммі також порушить питання виконання фінансових зобов'язань на зустрічі глав МЗС країн G7 у Римі цього місяця.

Сам Стармер, коментуючи ситуацію, підтвердив підтримку України "скільки потрібно", але відмовився розкривати деталі військових питань: "Я завжди казав, що ми підтримуємо Україну скільки завгодно, і ми цього дотримуємося. Я також казав, що в ряді випадків нам потрібно поставити Україну в найкращу можливу позицію".

Нагадаємо, заступник голови Комітету з питань національної безпеки й оборони ВРУ Єгор Чернєв раніше заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена може змінити позицію щодо ударів вглиб РФ далекобійною зброєю. Наступні декілька тижнів можуть бути вирішальними.

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