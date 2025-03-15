Стармер закликав країни "коаліції охочих" взяти на себе конкретні забовʼязання щодо України

Також Стармер хоче почути конкретні пропозиції щодо покращення логістичної, фінансової та військової допомоги Україні.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час онлайн-зустрічі лідерів близько 25 держав, що входять до так званої "коаліції охочих", буде закликати країни взяти на себе конкретні зобовʼязання щодо України, щоб посилити тиск на російського диктатора Путіна, щоб він погодився на припинення вогню.

Про це інформує агентство Reuters.

Британський премʼєр висловив сподівання, що під час відеодзвінки "коаліція охочих" виступить з твердими зобовʼязаннями щодо допомоги Україні під час підготовки до мирних процесів з РФ.

Крім того, Стармер хоче почути конкретні пропозиції щодо покращення логістичної, фінансової та військової допомоги, щоб забезпечити Україні сильну позицію для перемовин.

Онлайн-зустріч відбудеться 15 березня і має на меті показати широку підтримку України з боку західних країн, включаючи Європу, Австралію, Канаду та Нову Зеландію.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін використовує війну в Україні для просування своїх глобальних інтересів.

Ми раніше інформували, що тимчасове перемир’я стало темою номер один у світовому інформаційному просторі минулого тижня.

Читайте також: