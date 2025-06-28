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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Стармер зізнався, чому обійняв Зеленського після його суперечки з Трампом

Стармер пояснив, чому після візиту Зеленського до США він вирішив не чекати його на сходах, а зустріти обіймами.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Зустріч Кіра Стармера та Володимира Зеленського

Зустріч Кіра Стармера та Володимира Зеленського / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поділився подробицями зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася після його суперечки з Дональдом Трампом у США.

Про це Стармер повідомив в інтерв’ю The Times.

Прем’єр Британії зазначив, що зустрів українського лідера не на сходах резиденції, як зазвичай, а підійшов до нього та обійняв.

«Зазвичай я б почекав на сходах, щоб привітати його. Але я дуже добре розумів, що він поїхав з Білого дому один. Тому я підійшов до нього і ніби обійняв його», — зазначив Стармер.

Прем’єр також додав, що провів Зеленського до машини з тієї ж причини: «я хотів, щоб він знав, що з мого дому не йдуть на самоті».

Суперечка в Білому домі та її наслідки

Нагадаємо, 28 лютого 2025 року Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після напруженої зустрічі з Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Зеленський покинув Вашингтон без підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Ключові європейські партнери — зокрема, Німеччина, Франція, Велика Британія та Євросоюз — висловили підтримку українському лідерові.

Згодом в The New York Times повідомили, що президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон, а також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер п’ять днів обговорювали, як змінити підхід до Трампа після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті.

4 березня 2025 року американський президент наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це стосувалося і зброї в дорозі, і тих запасів, які готували до відправлення. Згодом постачання були відновлені, проте за новими умовами.

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