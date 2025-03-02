Стармер зробив заяву щодо припинення війни в Україні після саміту в Лондоні

Метою зустрічі було консолідувати міжнародних партнерів для зміцнення позицій України та побудови справедливого і тривалого миру.

Лондон, Київ та Париж домовилися спільно розробити план для припинення війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту щодо України.

"Ми погодились, що Сполучені Королівства, Україна та Франція будуть співпрацювати над планом, щоб припинити війну. Будемо обговорювати цей план з Америкою і просувати його", – зазначив Стармер.

За його словами, головною метою зустрічі було консолідувати міжнародних партнерів для зміцнення позицій України та побудови справедливого і тривалого миру.

"Ми маємо поставити Україну в сильну позицію, щоб вони могли сісти за стіл переговорів з сильної позиції. Ми подвоїмо свою підтримку", – підкреслив британський прем’єр.

Також він заявив, що Європа опинилася перед історичним викликом, який трапляється раз у покоління.