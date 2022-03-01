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Старт розгляду заявки України на членство в ЄС та нові санкції проти РФ: п'ять головних новин за ніч

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Старт розгляду заявки України на членство в ЄС та нові санкції проти РФ: п'ять головних новин за ніч

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин за ніч: 

  • Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство в ЄС. Читати далі –>
  • Уряд Японії запровадив санкції проти Росії – через те, що вона пішла війною проти України. Читати далі –>
  • Європа та її союзники готові ухвалити додаткові санкції проти РФ. Читати далі –>
  • Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський провели розмову, в якій обговорили війну в Україні. Читати далі –>
  • Національна хокейна ліга США засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає до мирного розв'язання проблеми якомога швидше. Читати далі –>

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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