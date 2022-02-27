Стартап Reface розсилає росіянам кадри війни в Україні та закликає виходити на мітинги

Стартап Reface розсилає росіянам кадри війни в Україні та закликає виходити на мітинги

Мінцифри закликає і інших українських та світових розробників протидіяти російським агресорам.

Український стартап Reface почав розсилати російським користувачам сповіщення з реальними кадрами російського вторгнення в Україну і закликом виходити на мітинги та захистити свій народ.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Український стартап, застосунок Reface, запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні. Компанія почала розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну. Закликаємо й інші українські та світові продукти підтримувати Україну та за можливості протидіяти ворогу. Подолати агресора - наша спільна місія", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією Мінцифри, наразі вже понад 9 млн користувачів у світі отримали такі сповіщення від Reface та 2 млн - у Росії. Поширення триває.

Також Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: "Stand with Ukraine! Stop the war" та хештегом #StandWithUkraine до кожного відео.

Раніше Міністерство внутрішніх справ створило вебсайт "Шукай своїх" ("Ищи своих") з інформацією про російських військових, які потрапили в полон або загинули під час війни в Україні.