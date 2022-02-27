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Стартап Reface розсилає росіянам кадри війни в Україні та закликає виходити на мітинги

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Стартап Reface розсилає росіянам кадри війни в Україні та закликає виходити на мітинги

УНІАН

Мінцифри закликає і інших українських та світових розробників протидіяти російським агресорам.

Український стартап Reface почав розсилати російським користувачам сповіщення з реальними кадрами російського вторгнення в Україну і закликом виходити на мітинги та захистити свій народ.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Український стартап, застосунок Reface, запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні. Компанія почала розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну. Закликаємо й інші українські та світові продукти підтримувати Україну та за можливості протидіяти ворогу. Подолати агресора - наша спільна місія", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Мінцифри, наразі вже понад 9 млн користувачів у світі отримали такі сповіщення від Reface та 2 млн - у Росії. Поширення триває.

Також Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: "Stand with Ukraine! Stop the war" та хештегом #StandWithUkraine до кожного відео.

Раніше Міністерство внутрішніх справ створило вебсайт "Шукай своїх" ("Ищи своих") з інформацією про російських військових, які потрапили в полон або загинули під час війни в Україні.

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Звернення легенди збройних сил Білорусі Сахащика Валерія Степановича до білоруських військових

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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