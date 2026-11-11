Стартував другий раунд переговорів в Абу-Дабі: Умєров розкрив перші деталі

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів

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В Абу-Дабі розпочався другий день тристоронніх переговорів за участю представників України, США та Росії. Після тристоронньої зустрічі заплановані окремі перемовини з європейськими партнерами.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров Рустем Умєров.

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За його словами, переговорний день розпочнеться у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

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«Спочатку тристоронній формат разом зі США та Росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами. Працюємо», — йдеться в повідомленні.

Що відомо про перший день переговорів в Абу-Дабі

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі відбувся перший раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо завершення війни. Це була перша зустріч у такому форматі від лютого 2026 року. Перемовини тривали близько чотирьох годин.

Президент Володимир Зеленський назвав переговори конструктивними та змістовними. За його словами, сторони обговорили необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків, зокрема звільнення полонених, яке він назвав пріоритетом. За інформацією «Радіо Свобода», учасники домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом.

Згодом президент повідомив журналістам, що під час переговорів в Абу-Дабі українська сторона обговорила можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500». Американська делегація має передати цю пропозицію Росії.

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«Сьогодні обговорили можливість обміну 1000 на 1000, можливо, 1500 на 1500. З цією аджендою американці поїдуть до Росії», — заявив Зеленський.

Держсекретар США Марко Рубіо також позитивно оцінив результати зустрічі, однак наголосив, що сторони мають ще багато роботи.

Водночас видання Le Monde, аналізуючи перебіг переговорів, повідомило, що мирні перемовини між Україною та Росією за посередництва США в Абу-Дабі поки не принесли відчутних результатів. Москва не погоджується на припинення вогню, тоді як американські представники обговорюють із партнерами ширший план європейської безпеки, який викликає занепокоєння в Києві та Європі.

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