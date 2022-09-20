Стартував найважливіший тиждень в ООН: обговорюватимуть Україну

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі перед початком Генасамблеї ООН поспілкуються про дії Росії проти України.

Про це у Нью-Йорку заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

«Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів. Але й решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це – «ідеальний шторм», де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх», - зауважив Жозеп Боррель.

Посадовці країн ЄС мають багато питань у порядку денному зустрічі, включаючи ситуацію в Афганістані, ескалацію на Кавказі між Вірменією і Азербайджаном, військові дії у Середній Азії. Але головний фокус уваги міністрів буде зосереджений саме на глобальних наслідках війни в Україні.

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«Ми, європейці, маємо більше взаємодіяти з рештою світу, та обговорювати ці проблеми. Ми будемо дивитися, як протидіяти російському наративу, та переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна (Росії проти України – ред.)», - резюмував Високий представник ЄС.

У Нью-Йорку починається 77-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, ООН має намір направити до Ізюма експертну групу на масові місця поховань закатованих окупантами людей.

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