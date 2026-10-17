Старий світовий порядок руйнується, Європі потрібні нові доктрини безпеки - Залужний

Валерій Залужний / © Facebook Валерія Залужного

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Війна в Україні є першопричиною глобальної нестабільності, яка вже відкрила двері для конфлікту на Близькому Сході та продовжує руйнувати економічні й безпекові процеси у світі.

Про це написав посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй колонці.

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На його думку, правила, за якими вибудовувалася демократія за лекалами «холодної війни», вже не працюють, а процес руйнації старої системи супроводжується проблемами у країнах, які вважалися символом демократії, та зростанням цін на пальне.

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«Саме під час цієї війни, на відміну від інших воєн після 1945-го року, була порушена глобальна стабільність. Хтось ще сьогодні вважає, що якщо його не бомблять роботи, то світовий порядок не руйнується. Таких багато і серед розумних людей. На жаль. Ця війна, як першопричина глобальної нестабільності, вже відкрила двері війні на Близькому Сході і може розпочати інші конфлікти… Жодний авіаносець, як символ тієї війни і тієї епохи, від цього вже не врятує», — зазначив Залужний.

Раніше Залужний пояснив унікальність нинішньої війни, роль ветеранів у майбутньому суспільстві та небезпеку деградації західних демократій перед обличчям глобального зла. На його думку, глобальний світовий лад остаточно зруйновано, а будь-які спроби укласти компромісні бізнесові угоди з агресором лише наближають новий конфлікт.

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